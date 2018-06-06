В Минпромторге рассказали об отклонении 80 вредных для торговли законов
Сегодня, 16:24Экономика
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По словам главы Минпромтрога РФ Дениса Мантурова, за последние пару лет на рассмотрение в его ведомства поступило свыше 100 законопроектов, затрагивающих сферу торговли.
80 из них были направлены на дополнительное «закручивание гаек». Об этом пишет портал rns.online.
Принятие данных инициатив нанесло бы торговой отрасли России большой вред. В итоге Минпромтрог их отклонил, сказал Мантуров на «Неделе российского ритейла».
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