Среднедушевые доходы жителей Башкирии за квартал упали почти на 9 тысяч

Башкортостанстат опубликовал данные об уровне жизни жителей республики за первый квартал 2018 года. Как оказалось, данный показатель существенно снизился в сравнении с четвертым кварталом 2017 года.

Так, в январе текущего года размер денежного дохода составил 22 906,9 рубля, он стал меньше на 1 223 рубля, если сравнивать с тем же периодом 2017 года.

В феврале 2018 года снеднедушевой доход на одного жителя Башкирии составил составил 25 104 рубля. Это на 266,7 рубля меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В марте денежный доход населения составил 25 578,6 рубля. По данным статистики, эта сумма больше на 973,7 рубля, чем за тот же период в предыдущего года.

В среднем же доход за первый квартал текущего года составил 24 529,8 рубля. В 2017 году за этот же период денежный доход населения был 24 701,8 рубль.