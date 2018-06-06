Глава Башкирии про набережную: Упустили момент, связанный с содержанием

Накануне, 5 июня, в Доме Республики глава Башкирии Рустэм Хамитов собрал членов правительства РБ и представители профильных ведомств на обсуждение хода строительства новой набережной на Белой, вокруг которой развернулись бурные обсуждения в соцсетях.

Уточним, что протяжённость построенной части набережной составит 3,2 км, а всего – 4 км вдоль реки. Ещё почти 1 км (0,92 км) от улицы Пугачёва до улицы Бельской. Это третья очередь. И четвёртая – от памятника Салавату Юлаеву до железнодорожного моста – ещё 800 м. Итого – в целом протяжённость берегоукрепления составит 5 км.

- Работы идут с опережением. С большой долей вероятности работу по второй очереди мы завершим в этом году, - отметил Рустэм Хамитов. - В то же время есть вопросы по благоустройству и содержанию.

Напомним, на прошлой неделе все присутствующие на совещании побывали на месте событий и посмотрели на объект своими глазами. По их словам, они остались довольны увиденным. Однако уфимцы с их выводами не согласились.

Рустэм Хамитов рассказал, что прочитал подборку выдержек из социальных сетей на тему набережной.

– Критика беспощадная, оценка того, что мы сделали, достаточно низкая, - констатировал он с грустью. - Это, конечно, связано с тем, что мы упустили момент, связанный с содержанием. Эти оценки, ещё раз говорю, резкие. Обвиняют в том, что на этой набережной грязь, отсутствие благоустройства, место каких-то непонятных гуляний. Критикуют и за высокую стоимость работ.

Что же касается критики населения за высокую стоимость работ, то, по мнению главы региона, она все-таки не во всем объективна.

- Эти 3 км обойдутся бюджету республики в 1,2 млрд рублей. Плюс ещё 500 млн рублей из федерального бюджета. Итого – 1,7 млрд рублей должно было быть освоено в этом году. Но с учётом того, что работы идут с опережением, мы, наверное, освоим в этом году около 2,3-2,4 млрд рублей. Стоимость первой и второй очереди составит примерно 2,5 млрд рублей. Согласен, немаленькие деньги. Но за них город и республика получают современный интересный объект,- уверен Рустэм Хамитов.

Глава республики нацелил подчиненных на большую работу с целью снизить градус критики.

- Мы должны получить цивилизованное место отдыха для горожан и гостей республики, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Меня волнуют, как и всех жителей города, архитектурные решения, дизайн, концепция развития набережной, работы по благоустройству.

По словам директора Института современного проектирования» Андрея Плакса, проектом набережной предусмотрены как сезонные, так и стационарные элементы на незатопляемых участках. В их числе – павильоны для проведения общественных мероприятий, кафе, пункты проката спортивного инвентаря, беговые и велодорожки. В районе памятника Салавату Юлаеву будет расположен амфитеатр.

Заместитель председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Артём Ковшов сообщил, что благоустройство набережной планируется начать в середине августа после проведения необходимых конкурсных процедур. Стоимость работ составит 524 млн рублей, из которых 508 млн – средства республиканского бюджета, остальное – городские ресурсы, выделяемые на условиях софинансирования.

Рустэм Хамитов все же потребовал ускорить эти работы.

В ответ советник генерального директора подрядной организации АО «Гидроремонт-ВКК» Эльвир Бикметов предложил для ускорения работ и снижения нагрузки на дороги Уфы оборудовать передвижной мобильный цех по изготовлению отделочной плитки прямо на набережной.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов доложил, что в ближайшее время будет заключен контракт на строительство второй очереди автодороги от бассейна «Юность» в сторону Монумента Дружбы. Он также предложил создать специализированную эксплуатационную организацию. Рустэм Хамитов поддержал эту идею, поручив проработать варианты и изучить опыт других городов в этой сфере.

Были также обсуждены вопросы о строительстве канатного подъёмника или фуникулёра в районе Телецентра, обустройстве южного склона Уфы, а также ремонте старого моста через реку Белая и строительстве нового.