В прошлом году Башкирию посетило более 1,5 миллиона туристов

Об этом сообщил председатель госкомитета по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязетдинов.

Башкирия с каждым годом становится популярным туристическим направлением. Об этом рассказал сегодня на Международном экологическом форуме в Уфе председатель госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязетдинов.

- По оценочным данным в прошлом году нашу республику посетило более 1,5 миллиона туристов, - сказал он.

При этом, по его словам, объём налоговых поступлений вырос на 11 процентов, объем платных услуг - на 13 процентов.

- Растет число туристов, которые посещают особо охраняемые природные территории (ООПТ), - сказал Вячеслав Гилязетдинов. - Так за первые месяцы 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число туристов, которые посещают ООПТ где-то на 10 процентов, а где-то и больше.

Материалы по теме