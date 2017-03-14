В Башкирии закрыли отдел судебных приставов в Куюргазинском районе

По инициативе управления закрыто одно отделение, но на этом оптимизация не закончится.

Руководитель управления службы судебных приставов в Башкирии Ильнур Махмутов рассказал о происходящих в системе изменениях.

- Мы объединили два отделения службы в Куюргазинском районе и городе Кумертау, - рассказал Махмутов журналистам. - Связано это с оптимизацией, у нас не было необходимости содержать отдел в этом районе – слишком мало производств, при этом были проблемы с материальной базой, долго не могли подобрать помещение.

Теперь все приставы переведены в отделение в Кумертау, по словам Ильнура Махмутова, это не доставит неудобств для граждан, приём на местах будет вестись. Объединение позволило сократить две штатных руководящих должности, начальника отдела и его заместителя, люди продолжат службу в качестве обычных исполнителей.

Как уточнил Махмутов, на этом оптимизация не закончится, сейчас руководство думает над сокращением ещё нескольких отделов, в том числе и в селе Ермекеево, скорее всего оно будет объединено с отделом в городе Белебей.

Несмотря на оптимизацию, штат ведомства в Башкирии продолжает расти, так с 1 августа этого года штатная численность службы судебных приставов будет увеличена на 14 человек, эти должности будут распределены по наиболее загруженным отделам.

На сегодняшний день в штате управления службы судебных приставов по Башкирии находится 1678 человек, из них обязанности приставов-исполнителей выполняют 572 сотрудника.

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