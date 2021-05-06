В России рост цен на продукты может стать началом кризиса

Ранее власти запретили вывозить из страны гречку — «в целях обеспечения продовольственной безопасности». При этом отгрузки гречихи за рубеж сильно выросли с ноября 2020 года: с начала сезона Россия экспортировала около 220 тыс. тонн гречихи против 79 тыс. тонн за весь прошлый сезон.
У экспертов нет единого мнения, стоит ли ограничивать экспорт гречихи и как планы Минсельхоза отразятся на внутреннем рынке. Есть мнение, что увеличение посевных площадей и создание избыточных запасов приведут к перепроизводству, что подорвет рыночный баланс и «заморозит» отрасль на несколько сезонов.
Некоторые прогнозируют в стране тяжелый продовольственный кризис, поскольку ожидается рост цен на крупы — при том, что они подорожали на треть только за последние полгода.
При этом в Российском зерновом союзе предостерегают от панической скупки крупы, потому что это приведет к росту цены.
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Напомним, в середине апреля в Башкирии больше всего выросли в цене огурцы, подорожала вермишель, яйца и картофель. Кроме того, цены выросли на маргарин, капусту, морковь, баранину, свинину, молоко, пшено, гречку, карамель, мороженую рыбу, курицу, вареную колбасу, соль, яблоки, конфеты, подсолнечное и сливочное масло, и другие продукты питания.