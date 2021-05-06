В России рост цен на продукты может стать началом кризиса

У экспертов нет единого мнения, стоит ли ограничивать экспорт гречихи и как планы Минсельхоза отразятся на внутреннем рынке. Есть мнение, что увеличение посевных площадей и создание избыточных запасов приведут к перепроизводству, что подорвет рыночный баланс и «заморозит» отрасль на несколько сезонов.