Фото: pxhere.com
Рубль растет к доллару и евро
6 мая, 19:27Экономика
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В среду, 6 мая на открытии торгов Московской биржи российская национальная валюта продемонстрировала положительную динамику по отношению к доллару и евро.
Доллар подешевел на 20 копеек до 73,56 рублей. Евро снизился на 32 копейки и до 79,63 рубля. Об этом пишет russian.rt.com.
В последние месяцы курс рубля падает на фоне распространения коронавируса и снижения цен на нефть.
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