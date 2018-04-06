Минэнерго прогнозирует добычу газа в России на уровне 2017 года
Сегодня, 15:35Экономика
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Минэнерго ожидает добычу газа в России в этом году на уровне прошлого года. Речь идет о 691,1 миллиарде кубометров.
Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, по газу Россия ориентируется на результаты 2017 года, но все будет зависеть от климатических условий.
По экспорту трубопроводного газа в этом году ожидается показатель в 210-220 миллиардов кубометров, сообщил портал rns.online.
По информации Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), в 2017 году добыча газа в стране возросла, по сравнению с показателями 2016 года, на 7,9%.
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