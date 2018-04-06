Минэнерго прогнозирует добычу газа в России на уровне 2017 года

Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, по газу Россия ориентируется на результаты 2017 года, но все будет зависеть от климатических условий.

По экспорту трубопроводного газа в этом году ожидается показатель в 210-220 миллиардов кубометров, сообщил портал rns.online.