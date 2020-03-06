Евро уже стоит более 75 рублей

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Впервые с марта прошлого года курс европейской валюты превысил отметку 75 рублей.
В ход торгов на Московской бирже курс евровалюты вырос сразу на 1,25 рубля и составил 75,05 рубля.
Американская валюта также поднялась в цене, правда не так резко. Курс доллара вырос на 68 копеек – до 66, 94 рубля, пишет rns.online.
Эксперты считают, что падение курса рубля связано с новой информацией о распространении коронавируса. В дестабилизированной обстановке многие начинают избавляться от активов с высокими рисками.
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