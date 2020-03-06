Евро уже стоит более 75 рублей

В ход торгов на Московской бирже курс евровалюты вырос сразу на 1,25 рубля и составил 75,05 рубля.

Американская валюта также поднялась в цене, правда не так резко. Курс доллара вырос на 68 копеек – до 66, 94 рубля, пишет rns.online.