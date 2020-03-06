Брать жильем: в Уфе застройщик решил возвести высотку на месте парковки

Серьезный конфликт разгорается в центре столицы, в самом начале улицы Блюхера, неподалеку от столичной администрации. Жильцы нескольких домов не без оснований ополчились против застройщика, который намерен построить многоквартирный дом на месте общей бесплатной парковки. Медиакорсеть выяснила причины конфликта.

Излишне говорить, что с парковками в Уфе и без того напряженная ситуация. По данным мэрии, чтоб обеспечить парковками уфимских автомобилистов, столице Башкирии нужно не менее 355 тысяч парковочных мест. При этом, по самым приблизительным подсчетам, пока в городе имеется лишь порядка 23% от их необходимого количества.

Парковка по улице Блюхера, 3а – это поистине народное достояние, она окружена многоэтажками и решает для местных автомобилистов проблему автостоянки круглый год. Поэтому нет ничего удивительного в том, что местные жители были крайне возмущены, когда вдруг ни с того, ни с сего некие коммерсанты решили построить на месте парковки высотный дом.

Дворик слишком дорог

Конфликт между строителями и жильцами произошел в конце февраля. Примечательно, что вскоре после этого на одном из местных телеканалов вышел сюжет, критикующий несознательных жильцов, которые не позволяют застройщику построить дом, столь необходимый для нуждающихся категорий граждан.

- В сюжете говорилось, что эта парковка самовольная, но на самом деле у нас есть все документы, так что она располагается на данном месте законно. А про нас сказали, что незаконная парковка нам важнее жилья для нуждающихся по целому списку социальных программ, - сообщили жильцы домов, обратившиеся в редакцию Медиакорсети. – После того, как мы обратились на телевидение, сюжет сняли с эфира.

Но возмущению людей все равно нет предела.

- Эта земля раньше находилась в ведении Фонда жилищного строительства РБ (ФЖС РБ), но потом приказом минземимущества Башкирии её передали другой организации – Фонду развития жилищного строительства РБ (ФРЖС РБ). Приказ был издан незаконно – это очевидно. А теперь застройщик утверждает, что имеет законные права на землю, на которой расположена наша парковка, - сообщили авторы обращения в редакцию.

Земля и люди

После того, как скандальный телесюжет, вызвавший недовольство жильцов домов по улице Блюхера, исчез с сайта телеканала, его рерайт остался на других сайтах. К сожалению, получить оперативный комментарий у представителей ФРЖС нам не удалось, но в сохранившихся копиях телесюжета вполне четко прослеживается позиция застройщика по данному вопросу.

- Фонд развития жилищного строительства РБ – это государственная компания, занимающаяся возведением домов для льготных категорий граждан. Среди них переселенцы из аварийного жилья, многодетные семьи, инвалиды, и многие другие. В разных городах фонд уже предоставил квартиры более чем 13 тысячам семей. Параллельно с основным строительством неизменно ведется работа по благоустройству территории, - говорилось в пропавшем сюжете. – Однако ни подтверждающие законность действий застройщика документы, ни социальная направленность будущего проекта, жителей пока не убеждают.

По словам представителей фонда, с таким сопротивлением граждан они еще не сталкивались. Может быть, просто раньше они строили, не нарушая закон?..

В приказном порядке

- Мы побывали на приеме у вице-мэра Уфы по строительству и архитектуре Асгата Хайруллина и объяснили ему, что данный земельный участок находился под обременением, соответственно, приказ минземимущества, по сути, нарушает закон, - сообщили Медиакорсети жильцы домов, примыкающих к парковке. – Это же очевидно – уничтожение парковки обернется транспортным коллапсом в этом районе. В городе и так не хватает парковок. Так как же можно уничтожать те, немногие, которые есть и спасают людей от дорожных проблем?

Знакомство с копиями документов, которыми располагают жильцы и юрист Ирина Антонова-Нешина, представляющий их интересы, не оставляет сомнений: вышеупомянутый приказ минземимущества №649 от 25 мая 2018 года заслуживает пристального внимания правоохранительных органов.

В приказе сообщается, что вид разрешенного использования земельного участка следует изменить – если ранее он предназначался «для производственной базы», то теперь – «для многоквартирных многоэтажных домов». А затем участок передается в безвозмездное пользование Фонду развития жилищного строительства РБ для строительства домов для «отдельных категорий граждан».

Формально не придерешься, можно даже предположить, что подписывая данный приказ, бывший вице-премьер правительства Башкирии-министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев мог быть введен в заблуждение и не знать о том, что на участке находится парковка, а не некая «производственная база».

Однако если вспомнить о том, что Евгений Гурьев в данный момент находится под следствием по по фактам незаконного отчуждения государственного имущества, то сразу хочется отправить данный приказ, как минимум, в прокуратуру. Но жильцы решили поступить иначе.

- Мы готовимся оспорить данный приказ минземимущества РБ в суде, - рассказала юрист Ирина Антонова-Нешина. – Мы уверены в своей правоте. В любом случае, насколько нам известно, проект планировки дома, который застройщик намеревался возвести на этом участке, еще не готов, а подготовить его без проведения публичных слушаний не получится.

Напомним, что буквально на днях глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на заседании уфимского горсовета, заявил, что каждый чиновник, давший разрешение на выделение земельного участка под жилищное строительство, должен нести персональную ответственность за свое решение.