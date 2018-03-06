АФК «Система» досрочно выплатила «Башнефти» 100 млрд рублей

АФК «Система» сообщила, что перечислила «Башнефти» финальный транш в размере 40 млрд руб. по мировому соглашению, которое было заключено с «Роснефтью», «Башнефтью» и Министерством земельных и имущественных отношений Башкирии.

- Таким образом, АФК «Система» выполнила все свои финансовые обязательства по Мировому соглашению в полном соответствии с его условиями, уплатив в ПАО АНК «Башнефть» 100 млрд руб., следует из сообщения корпорации.

Теперь, в течение трех рабочих дней стороны должны подать заявления об отказе от всех ранее поданных друг к другу исков, а также о полной отмене всех обеспечительных мер по искам в отношении активов АФК «Система» и АО «Система-Инвест». Каждая из сторон должна отказаться от всех имущественных требований к иным сторонам, которые возникли или могут возникнуть в будущем.