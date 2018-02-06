В Уфе выселили семью с инвалидом из-за долгов по ипотеке

Семье предоставили временное жилье.

Вчера, 5 февраля, 56-летнюю уфимку Гульнару Пономаренко и ее 28-летнего сына Максима, инвалида третьей группы, выселили из квартиры в доме на ул. Степана Злобина, 9. У женщины накопились долги за ипотеку, а банк, давший кредит, отказался его реструктуризировать.

- Чрезвычайный фонд МЧС предоставил нам комнату (временно и конечно не бесплатно) 12 кв м, по 6 кв м на человека, - написала на своей странице в соцсети Гульнара Пономаренко. - Это коммуналка, на 5 комнат. Здесь работают очень чуткие люди. К слову сказать, и приставы отнеслись с пониманием. Зато у банковских работников не дернулся ни один мускул. Чрезвычайный фонд МЧС предназначен для пострадавших от стихийных бедствий. Из чего можно сделать вывод: ипотека, в нашей стране- это стихийное бедствие.