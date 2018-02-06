В Башкирии через прокуратуру удалось получить свыше 600 млн рублей зарплаты

Общий долг по зарплате в прошлом году превысил 800 млн рублей.

В Башкирии по итогам минувшего года прокуратура настояла на выплате более 600 млн рублей просроченной зарплаты. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства.

В целом же в 2017 году в задержках зарплаты были уличены 327 работодателей, их общий долг перед своими работниками превысил 800 млн. рублей.

По данным прокуратуры, по фактам невыплаты зарплаты было возбуждено больше 30 уголовных дел против работодателей. Около 19 тысяч исков о взыскании 440 млн рублей просроченной зарплаты были направлены в суд.

В дисциплинарном порядке наказаны 856 человек. Руководители семи предприятий были дисквалифицированы.