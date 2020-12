Глава Торгово-промышленной палата Башкирии Тимур хакимов провел рабочую встречу с австрийской компанией Codepa Group и ее владельцем господином Ойгеном Хинриксом. Целью встречи было привлечение Codepa Group в качестве инвестора малых нефтяных компаний региона для добычи нефти и газа.

Стороны договорились о ВКС в расширенном составе на следующей неделе. В свою очередь, господин Ойген Хинрикс собирается изучить как минимум два кейса деятельности МНК в регионе. Встреча проходила в режиме онлайн. Отметим, основными видами деятельности группы компаний Codepa являются торговля, разведка и добыча нефти и газа. Она была зарегистрирована в 2019 году.

