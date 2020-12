Глава Торгово-промышленной палаты Башкирии Тимур Хакимов принял участие в заседании Инвестиционного комитета республики Башкортостан.

На нём предприятие-член ТПП РБ презентовало свой проект. Отметим, проекты предприятий-членов ТПП РБ на «Инвестиционном часе» рассматриваются регулярно. С 3 декабря Палата ввела в практику предоставление конференц-зала на безвозмездной основе, где любой член ТПП РБ может воспользоваться всеми возможностями «под ключ».

