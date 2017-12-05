Эксперты: в России начали продвигать финансовую грамотность

Эксперты отмечают начавшийся рост финансовой грамотности населения России. Политика регулятора, направленная на повышение прозрачности системы и стабилизацию банковского сектора, во многом помогает этой тенденции укрепиться, замечают они.

Как сообщает издание Finoteka.ru, ключевым фактором роста грамотности в сфере финансов является заинтересованность в этой теме самих граждан страны. По словам управляющего директор «БКС Ультима» Станислава Новикова, частые и значительные колебания рубля вызывают интерес к валютному рынку.

На сегодняшний момент уровень финансовой грамотности жителей России составляет 38%, что почти в два раза ниже, чем в Норвегии, Германии, Великобритании, Австралии и США. Рейтинг составили специалисты международного агентства S&P, опросив 150 тысяч человек в 148 странах мира.

В связи с небольшим процентом людей, которые хорошо разбираются в финансовой теме, власти стран уделяют большое внимание повышению грамотности населения и стараются заниматься образованием граждан в этой области. По словам экспертов, это связано с тем, что финансово грамотный человек гораздо больше способствует подъему экономики в стране. Зная, как вкладывать средства и как обращаться с новыми механизмами, гражданин имеет намного больше шансов повысить качество своей жизни и тем самым благоприятно повлиять на общую экономику государства.

С прошлого года в школах России начали проводить факультативные занятия по финансовой грамотности. Помимо этого, специалисты приступили к разработке проекта по внедрению этой дисциплины на обязательной основе в такие предметы как ОБЖ, математика и обществознание. Для этого в методических центрах начали готовить квалифицированные кадры. Ожидается, что до конца 2017 года будет подготовлено около 15 тысяч специалистов, которые смогут обучать школьников финансовому поведению.

Помимо этого существуют проекты для самостоятельного изучения. Например, министерство финансов России совместно с Роспотребнадзором запустили портал, посвященный вопросам финансовой грамотности — вашифинансы.рф. Также начали выпускать учебники и различные курсы, которые могут помочь любому желающему самостоятельно изучить вопрос финансовой грамотности.