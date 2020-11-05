Власти Башкирии подготовят третий пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии

Фонд развития промышленности РБ предоставил кредит на 376,8 миллиона рублей предприятиям, выпускающим товары первой необходимости, в том числе СИЗы. Предприятия легкой промышленности на закупку сырья получили 100 миллионов рублей. Лесопромышленникам в ноябре выделят 40 миллионов рублей на покупку оборудования. Кроме того, в три раза (до 330 миллионов рублей) был увеличен объем финансирования муниципальных программ развития предпринимательства.