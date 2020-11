Власти Башкирии подготовят третий пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров дал поручение правительству подготовить третий пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса.

По словам Назарова, необходимо проанализировать первый и второй пакет поддержки и в третьем объединить лучшие предложения. Ранее акцент был сделан на нескольких направлениях: налоговые преференции, имущественная поддержка, поддержка по заемному финансированию, прямая финансовая поддержка в виде компенсации части затрат бизнеса. В данное время господдержку получили 1,2 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. Фонд развития промышленности РБ предоставил кредит на 376,8 миллиона рублей предприятиям, выпускающим товары первой необходимости, в том числе СИЗы. Предприятия легкой промышленности на закупку сырья получили 100 миллионов рублей. Лесопромышленникам в ноябре выделят 40 миллионов рублей на покупку оборудования. Кроме того, в три раза (до 330 миллионов рублей) был увеличен объем финансирования муниципальных программ развития предпринимательства. Как сообщила председатель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева, в республике существует необходимость расширения мер поддержки для экспортеров. В Госкомитете находятся еще 20 заявок от 18 компаний на субсидирование части затрат, связанных с транспортировкой товаров. Это самая востребованная мера поддержки у наших экспортеров. Необходимо включить в антикризисный пакет выделение дополнительных средств на эти цели, сказала Маргарита Болычева. В данное время на экспорт направлено 165 миллионов рублей. Субсидию получили 42 компании на 23,7 миллиона рублей. Напомним, ранее президиум правительства Башкирии одобрил проект по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых. На эти цели было выделено 420 миллионов рублей. Субсидии рассчитаны на стартапы, поддержку предпринимателей, осуществляющим семейный бизнес, на частичную оплату аренды и услуг ЖКХ и другие.

