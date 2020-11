В Башкирии производители электроники ориентированы на оборонную и добывающую отрасли

Производство сложной электроники в Башкирии «заточено» под ведущие отрасли промышленности.

Объём российского рынка электроники экспертами оценивается в 3,6 триллиона рублей. Доля отечественной продукции на нём в 2019 году не превысила пяти процентов. Большая часть электронного оборудования в стране производится для военной и аэрокосмической отрасли. На промышленную электронику приходится 20%. Десятая часть — на средства связи. Чуть меньше — доли систем безопасности и светотехники. Прочих российских электронных приборов продано на 25 миллиардов рублей. В Башкирии сегодня практически все предприятия, производящие электронику, вошли в состав федеральных холдингов, объединенных в госкорпорацию «Ростех». Предприятия, работающие с оборонной промышленностью, о своей продукции и особенностях производства предпочитают не распространяться. Photo: https://magnetron.su/ Например, Уфимское агрегатное производственное объединение (УАПО), которое входит в состав холдинга «Технодинамика», согласно информации из открытых источников, производит инновационную высокоточную технику для авиации. В числе продукции УАПО — электродвигатели для летательных аппаратов, преобразователи постоянного тока в переменный, электронные регулирующие системы работы авиационного двигателя, системы зажигания, авиационные свечи на все модели летательных аппаратов. Предприятие осуществляет также разработку новейших плазменных систем розжига для авиационных двигателей самолёта пятого поколения. Photo: https://magnetron.su/ Уфимское приборостроительное производственное объединение (УППО) входит в Концерн «Радиоэлектронные технологии» и является традиционным изготовителем автопилотов, систем автоматического управления, навигационно-пилотажных комплексов, бортовых цифровых вычислительных машин практически для всех типов отечественных воздушных судов. Предприятие сотрудничает с РКК «Энергия», участвуя в комплектации приборами систем управления грузовых и пилотируемых кораблей «Прогресс», «Союз ТМА» и МКС. По данным Торгово-промышленной палаты России, на отечественном электронном рынке работает 1600 производителей. 400 из них принадлежит государству. Чаще всего эти активы объединены в холдинги. Есть в отрасли и крупный частный капитал. Надо создавать условия для инвесторов. Если мы будем рассчитывать только на государство, что вот оно будет вкладывать в эту отрасль и только государство, то конечно далеко мы не рванём, поделился своим мнением президент Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырин. Photo: https://magnetron.su/ Интересна судьба предприятия «Магнетрон», которое объединило одноименный уфимский завод и АО «БПО «Прогресс» под крылом концерна «Автоматика». Как отмечали представители концерна, путем слияния двух производственных площадок Концерна «Автоматика», расположенных в Уфе, удалось оптимизировать затраты на организацию управленческой системы и выпуск высокотехнологичной продукции, расширить рынки сбыта продукции, сформировать более крупный оборотный капитал и увеличить инвестиционную привлекательность актива. Положительным синергетическим эффектом, полученным по результатам реорганизации, стало объединение многолетнего опыта работы и трудовых коллективов, а также достижение экономии за счёт взаимодополняющих ресурсов объединяющихся предприятий. Собственный научный центр «Прогресса» позволяет нам быть новаторами решений в области электроники. Благодаря существующему научно-исследовательскому заделу, предприятие участвует в создании сложных программных систем, предназначенных для реализации задач военной и государственной политики по модернизации и развитию промышленности. Также на предприятии созданы условия для выпуска комплексов технических средств для оснащения цифровых избирательных участков. Компания намерена занять лидирующее место контрактного производителя в стратегически важных отраслях российской экономики», комментирует генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. Основными направлениями деятельности возрожденных предприятий стали контрактная разработка в сфере электроники для рынка телекоммуникационных услуг и промышленной автоматизации, в области системного, прикладного и сервисного программного обеспечения, а также разработка всей необходимой конструкторской документации, включая сборочные, деталировочные чертежи, 3D модели и спецификации будущего изделия. Кроме того, «Прогресс» занимается разработкой и производством средств связи специального назначения для нужд силовых ведомств; производством и реализацией оборудования гражданской промышленной электроники, телекоммуникационного оборудования и электрооборудования двойного назначения. Photo: https://magnetron.su/ Процентов 20-30 государственного рынка предъявляет повышенные требования к радио- и микроэлектронике. И этот тренд по предъявлению требования к информационной безопасности год от года возрастает. Все понимают, что обеспечить защищённость от различного рода атак, утечек информации, просто обрушения инфраструктуры необходимо на разных уровнях. Photo: https://magnetron.su/ В Торгово-промышленной палате России это прекрасно понимают и готовы содействовать предприятиям, производящим такую «умную продукцию». Любое высокотехнологичное производство — это серьёзные и долгосрочные вложения. Ни на год и не на два — они быстро не окупятся. Второе, о чём надо думать, — чтобы себестоимость была низкая и конкурировать можно было с кем-то, должна быть массовость производства, подчеркивает глава ТПП РФ Сергей Катырин. Иначе сложилась судьба у предприятия «Геофизика». Оно, пожалуй, осталось единственной компанией, которая не вошла в состав той или иной общефедеральной корпорации. АО НПФ «Геофизика» была основана в 1992 году на базе Всесоюзного научно-исследовательского института нефтепромысловой геофизики (ВНИИнефтепромгеофизика), созданного приказом Миннефтепрома СССР еще в 1970 году. Photo: pravitelstvorb.ru В настоящее время НПФ «Геофизика», входящая в качестве дочернего предприятия в АО «Башнефтегеофизика», является одним из ведущих предприятий России и СНГ по созданию, производству и поставке высокотехнологичной, наукоемкой геофизической техники, скважинной аппаратуры и технологий для исследования нефтяных и газовых скважин. Летом этого года правительство Башкирии одобрило льготный заем в сумме 100 млн рублей на оснащение современными телеметрическими системами, а также оборудование для проведения сейсморазведки на территории республики. Кредитовать укрепление материальной базы АО «Башнефтегеофизика» республика будет через региональный Фонд развития промышленности РБ. По уточненным данным, на промышленном часе компания представила несколько проектов. Финансовый директор предприятия Руслан Кальметьев пояснил, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы производятся дочерним обществом НПФ «Геофизика». Инвестиции в НИОКР составят около миллиарда рублей в течение ближайших трех лет. Photo: pravitelstvorb.ru Главе региона Радию Хабирову в рамках «промчаса» продемонстрировали вибрационный источник сейсмических сигналов «Батыр», предназначенный для поиска месторождений нефти и газа. Он имеет несколько вариантов исполнения шасси, включая гусеничный. «Батыр» — это уникальный продукт, предназначенный для поиска месторождений нефти и газа. По техническим характеристикам он превосходит многие аналоги, включая импортные. Это огромная машина массой 30 тонн, которая передвигается на колесном или гусеничном ходу. Photo: pravitelstvorb.ru Это отнюдь не копия импортных сейсмовибраторов, а абсолютно новый продукт на рынке. Он отличается от своих собратьев по разным параметрам. Например, тем, что способен излучать сигнал на низких частотах — при двух герцах, а не при пяти, как другие. Сегодня «Батыры» работают уже во многих регионах Российской Федерации. Мы сотрудничаем как с российскими компаниями, так и зарубежными. В России это прежде всего компания ПАО «Башнефть» и ПАО «НК Роснефть», а также ПАО «Газпром нефть», Лукойл, ПАО «Новатэк». В последние годы успешность поисково-разведочного бурения составляет более 80%», рассказал заместитель гендиректора, главный геолог ОА «Башнефтегеофизика» Наиль Мунасыпов. Известно, что правительство России приняло стратегию развития радиоэлектронной промышленности до 2030 года. Объём её финансирования может достичь триллиона рублей. Впрочем, в российской Торгово-промышленной палате считают, что одними деньгами отрасль не поднять. Здесь нужны такие же нестандартные решения, как и с IT-отраслью. Когда не для всех вообще, а именно для IT-компаний создали необычайные условия по привлекательности с минимальным налогами, какие сегодня для этих компаний созданы в РФ, говорит по этому поводу президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

