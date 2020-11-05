В Башкирии производители электроники ориентированы на оборонную и добывающую отрасли

Надо создавать условия для инвесторов. Если мы будем рассчитывать только на государство, что вот оно будет вкладывать в эту отрасль и только государство, то конечно далеко мы не рванём, поделился своим мнением президент Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырин.