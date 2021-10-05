Производитель Beluga Group организовал SPO

Производитель Beluga Group организовал SPO
Производитель Beluga Group организовал SPO
Сегодня, 00:30ЭкономикаФото: pxhere.com
Производитель “Белуга Групп” прошел через вторичное размещение акций на рынке. Задачей SPO стало привлечение в существующий бизнес инвесторов из России и других стран. В рамках SPO выставили на торги более 12% акций, по итогам было привлечено 5,6 млрд рублей. 

Аналитик Антон Шабанов дал комментарий, что решение пойти на SPO считается редкостью для российской компании. За границей так функционируют крупные фирмы. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Экономика сегодня”. Об уникальности случая сказал доцент ФУ Петр Арефьев.

Основатель компании Александр Мечетин отметил, что компания планирует направить финансы на ускорение роста бизнеса. Другой целью является снижение волатильности цен акций компаний. После роста ликвидности и привлечения капитала прогнозируется выполнение плана на ближайшее четырехлетие всего за три года.

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