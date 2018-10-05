Российские продукты отправились в Сибирь и на Урал с комфортом

Накануне, 4 октября, было подписано генеральные соглашение между Maersk и "Рефсервис", о итогам которого АО "Рефсервис" становится стратегическим партнером реализации "наземной программы" Maersk в России. Соглашение подписали Жолт Катона из Maersk и Юрий Ким из компании "Рефсервис".

Главной задачей наземной программы "Maersk-Рефсервис" является доставка скоропортящихся грузов в рефрижераторный контейнерах Maersk непосредственно до получателей - крупнейших торговых сетей. Об этом сообщил ТАСС.

Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить рефрижераторные контейнеры компании Maersk энергетическими установками и фитинговыми платформами и позаботиться о возврате данных контейнеров в порты для их дальнейшей эксплуатации.

Энергетические установки дадут возможность соблюдать режим охлаждения, что позволит сохранять качество перевозимых продуктов.

Кстати, не так давно компания Maersk смогла провести свой корабль Северным морским путем и доставить груз, в составе которого была также охлажденная дальневосточная рыба, в европейскую часть России. Ожидается, что Северный морской путь будет таким способом задействован постоянно.

Не секрет, что компания Maersk, занимает доминирующее положение на мировых рынках, включая перевозки скоропортящихся грузов, так что к выбору партнера и оператора на территории России она подходила сво всей строгостью.

По итогам переговоров с АО "Рефсервис" принято решение о совместной реализации проекта, позволяющего компании Maersk получить существенное конкурентное преимущество на рынке, а АО"Рефсервис" - весьма усилить свое положение на рынке перевозок скоропортящихся товаров по стране.

Отмечается, что в рамках своей новой стратегии развития АО "Рефсервис" выбирает концепцию синергии, усиливая сотрудничество с участниками рынка и отвергая путь бесконечных демпинговых войн, ведущих к разрушению отрасли ипадению экономики.

АО "Рефсервис" обязано теперь обеспечить потребности Maersk в перевозке плодоовощной продукции из Санкт-Петербурга в Новосибирск и Екатеринбург, доставлять импортные цитрусовые из Азово-Черноморских глубоководных портов, а также рыбную продукцию - с Дальнего востока.