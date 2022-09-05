ГК «Первый Трест» ввела в эксплуатацию девятый дом в ЖК «Уфимский Кремль»

ГК «Первый Трест» ввела в эксплуатацию девятый дом в ЖК «Уфимский Кремль»
ГК «Первый Трест» ввела в эксплуатацию девятый дом в ЖК «Уфимский Кремль»
Вчера, 17:53ЭкономикаФото: 1trest.ru
ГК «Первый Трест» ввела в эксплуатацию ещё один дом в ЖК «Уфимский Кремль», а это значит, что совсем скоро ещё 156 семей получат ключи от своих новых квартир.

Напомним, что это четырнадцатый успешно реализованный объект девелопера, где счастливо живут более 15 000 человек.

В вестибюле дома реализовано двусветное пространство с панорамными окнами и дизайнерский ремонт с использованием высококачественных материалов и осветительных приборов, изготовленных на заказ специально под этот проект. Кроме того, для удобства жильцов на первом этаже реализованы, колясочные и велосипедные, а на уровне паркинга удобные кладовые зоны.

Фото:1trest.ru

При строительстве использованы современные материалы и комплектующие от ведущих производителей мира: скоростные лифты Kone, фирменные радиаторы RoyalThermo, трубы отопления Sanext, напольная плитка Kerama Marazzi. А внешняя отделка дома выполнена из панелей под клинкерный кирпич и вентилируемого фасада из керамогранита, который не только обладает эстетичным внешним видом и отлично подчёркивает архитектуру здания, но и является экологичным и пожароустойчивым материалом.

Справка о компании

ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 350 000 кв. м - это 4 жилых комплекса в историческом и географическом центре Уфы. Задать интересующие вас вопросы и узнать более подробную информацию о строящихся жилых комплексах вы можете на сайте, в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. 50-летия Октября, 15 к. 1, ул. Энтузиастов, 9 (вход с улицы Р. Нуреева), или по телефону 8 (347) 222-0-111.

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