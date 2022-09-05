Башкирские школьники выступят на сцене с известными тиктокерами и участниками телешоу

Всероссийский благотворительный творческий проект компании МТС «Поколение М» и продюсерский центр «Эколь» объявляют о старте регионального этапа творческого конкурса, победители которого выйдут на большую сцену Тинькофф Холл уже 29 сентября 2022 года, в рамках музыкального шоу «Поколение М: BLOG&VOICE».

Конкурс проводится по двум номинациям: вокал и танцы. Чтобы принять участие и получить шанс выступить вместе с популярными артистами, школьникам из Башкортостана необходимо до 25 сентября разместить один или несколько видеороликов в соответствующей номинации на сайте проекта «Поколение М»: «SuperHit» и «Dance». Главный приз для победителей в каждом из конкурсов — возможность выступить в масштабном музыкальном шоу «Поколение М: BLOG&VOICE» 29 сентября 2022 года на одной сцене с кумирами детей и подростков. «В Башкирии много талантливых детей, абсолютно у каждого из них есть шанс стать победителем и выступить на большой сцене. Наш проект - это замечательная возможность поддержать талантливую молодежь республики, дать ей возможность выразить себя, пообщаться и спеть с кумирами на одной сцене», –­­­­­­­ рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк. Принять участие в творческих конкурсах могут коллективы и исполнители из всех городов Башкортостана в возрасте от 11 до 18 лет. Важное условие: при размещении видеоролика на сайте проекта необходимо указать название своего города, фамилию, имя и возраст. Определять победителей будет творческое жюри, состоящее из представителей продюсерского центра «Эколь» и компании МТС. О проекте «Поколение М» «Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы», Sony Music Russia и другие. За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей. О продюсерском центре «Эколь» Продюсерский центр «Эколь» на протяжении 20 лет ведет работу по подготовке юных артистов к российским и международным конкурсам, телепроектам. Образовательная программа центра построена на занятиях с профессиональными педагогами в области вокала, актерского мастерства, блоггинга и телевидения. МТС и «Эколь» являются партнерами в рамках проекта «Поколение М». Артисты продюсерского центра выступают в качестве хедлайнеров проекта, вдохновляя детей со всей страны на развитие талантов в ходе благотворительных концертных туров «Super Дети Поколения М», творческих встреч на ТВ и радио, а также мастер-классов в онлайне по разным музыкальным жанрам.

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