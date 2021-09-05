В Башкирии появится 7 новых ресторанов «Макдоналдс»

Компания планирует открыть в республике семь новых ресторанов «Макдоналдс», в строительство которых вложит 650 миллионов рублей. Это позволит создать 600 рабочих мест, а также поспособствует развитию туризма в регионе.
Кроме того, сеть рассматривает возможность открытия бесплатной семейной гостиницы «Семейная комната Роналда Макдоналда», где будут жить родители детей, которые лечатся в детских медицинских организациях региона. Такие гостиницы уже есть в семи городах России. «Семейная комната» включает в себя игровую, гостиную, кухню, душевую, спальни. Такая планировка напоминает обычный дом.
Напомним, даты проведения «Зауралье-2021» переносили два раза. Только 24 августа задним числом было подписано распоряжение об утверждении сроков. Инвестиционный сабантуй пройдёт в Сибае. Башкирия намерена заключить более 20 контрактов на общую сумму около 79,5 миллиарда рублей.