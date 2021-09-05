В Башкирии построят комплекс по переработке зерна за 510 миллионов рублей

По данным СПАРК, «Агропромбизнес» работает с 2005 года и занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. За 2020 год выручка от продажи компании составила более 224 миллионов рублей. также предприятие получает господдержку как субъект МСП.