В Башкирии построят комплекс по переработке зерна за 510 миллионов рублей

510 миллионов рублей готова вложить в строительство завода компания «Агропромбизнес». Проект был представлен на «Инвестчасе» гендиректором предприятия Алексеем Моховым. Комплекс откроют в Чишминском районе. Здесь будут проводиться очистка и сушка пшеницы, ячменя, овса.
Проект комплекса уже готов, сейчас обговаривается поставка техоборудования. Инвестор также рассматривает возможность запуска предприятия по производству подсолнечного масла и комбикормов.
По данным СПАРК, «Агропромбизнес» работает с 2005 года и занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. За 2020 год выручка от продажи компании составила более 224 миллионов рублей. также предприятие получает господдержку как субъект МСП.