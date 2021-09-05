В Башкирии построят комплекс по переработке зерна за 510 миллионов рублей

В Башкирии построят комплекс по переработке зерна за 510 миллионов рублей
В Башкирии построят комплекс по переработке зерна за 510 миллионов рублей
Вчера, 14:48ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
В республике появится комплекс по переработке сельхозпродукции. Башкирия уже нашла инвестора, сообщает пресс-служба правительства региона.

510 миллионов рублей готова вложить в строительство завода компания «Агропромбизнес». Проект был представлен на «Инвестчасе» гендиректором предприятия Алексеем Моховым. Комплекс откроют в Чишминском районе. Здесь будут проводиться очистка и сушка пшеницы, ячменя, овса.

Проект комплекса уже готов, сейчас обговаривается поставка техоборудования. Инвестор также рассматривает возможность запуска предприятия по производству подсолнечного масла и комбикормов.

По данным СПАРК, «Агропромбизнес» работает с 2005 года и занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. За 2020 год выручка от продажи компании составила более 224 миллионов рублей. также предприятие получает господдержку как субъект МСП.

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