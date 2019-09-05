В Башкирии в разведение форели и других деликатесных рыб вложат 405 млн рублей
Речь идет о создании рыбоводческих хозяйств в ряде районов республики.
Накануне, 4 сентября, на заседании правительства в формате «Инвестчаса» был рассмотрен проект создания сети рыбоводческих хозяйств в регионе. По проекту, они займутся разведением, выращиванием и переработкой форели и других ценных пород рыб. Общая стоимость проекта – около 405 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе главы РБ, в предлагаемом проекте также планируется создание завода по глубокой переработке рыбы, а также инкубационный цех с замкнутым водоснабжение и цех по производству кормов. Местом размещения для этих цехов выбрана ТОСЭР в Благовещенске. Инвестором
Сеть искусственных и естественных водоемов предполагается оборудовать в Балтачевском, Аскинском, Мелеузовском, Караидельском и Мишкинском районах. В планах инвестора - выращивать ежегодно около трех тысяч тонн ценных пород рыб, из которой удастся произвести около 500 тонн рыбной продукции, включая икру и прочие деликатесы, а также около пяти тысяч тонн кормов.
Годовой оборот предприятия при удачном стечении обстоятельств может составить 800 млн рублей в год, на нем будут созданы около 80 новых рабочих мест. По тогам обсуждения данный проект решено включить в перечень приоритетных и предоставить инвестору господдержку в виде предоставления земли в аренду без торгов, оформления разрешительной документации на водопользование и компенсации части затрат на оборудование