В Башкирии в разведение форели и других деликатесных рыб вложат 405 млн рублей

Накануне, 4 сентября, на заседании правительства в формате «Инвестчаса» был рассмотрен проект создания сети рыбоводческих хозяйств в регионе. По проекту, они займутся разведением, выращиванием и переработкой форели и других ценных пород рыб. Общая стоимость проекта – около 405 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе главы РБ, в предлагаемом проекте также планируется создание завода по глубокой переработке рыбы, а также инкубационный цех с замкнутым водоснабжение и цех по производству кормов. Местом размещения для этих цехов выбрана ТОСЭР в Благовещенске. Инвестором

Сеть искусственных и естественных водоемов предполагается оборудовать в Балтачевском, Аскинском, Мелеузовском, Караидельском и Мишкинском районах. В планах инвестора - выращивать ежегодно около трех тысяч тонн ценных пород рыб, из которой удастся произвести около 500 тонн рыбной продукции, включая икру и прочие деликатесы, а также около пяти тысяч тонн кормов.