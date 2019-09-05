Скандально известная переправа в Башкирии стала бесплатной

Сегодня, 5 сентября, врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях новость о победе районного масштаба.

Дело касается понтонной переправы через реку Белую в городе Бирске, которую ранее взяли в оборот коммерсанты, являющиеся родней одного из предыдущих глав муниципалитета (кого именно, Хабиров не уточнил). Иного способа переправиться через реку не было, поэтому люди мирились с ситуацией и платили 140 рублей за проезд в обе стороны.