Скандально известная переправа в Башкирии стала бесплатной
Вчера, 12:18ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Facebook.com
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Ранее коммерсанты из числа родственников бывшего главы муниципалитета взимали плату за проезд по ней.
Сегодня, 5 сентября, врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях новость о победе районного масштаба.
Дело касается понтонной переправы через реку Белую в городе Бирске, которую ранее взяли в оборот коммерсанты, являющиеся родней одного из предыдущих глав муниципалитета (кого именно, Хабиров не уточнил). Иного способа переправиться через реку не было, поэтому люди мирились с ситуацией и платили 140 рублей за проезд в обе стороны.
Радий Хабиров поручил правоохранительным органам вмешаться в ситуацию, поскольку переправа является муниципальным имуществом. Итогом стала полная отмена платы за переправу с сегодняшнего дня.
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