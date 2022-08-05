В Башкирии экспортерам возместят транспортировку продукции

В Башкирии экспортерам возместят транспортировку продукции
В Башкирии экспортерам возместят транспортировку продукции
5 августа, 11:50ЭкономикаАндрей КоролевФото: 1Mi
Компенсация части затрат предусмотрена постановлением правительства страны.

До конца 2024 года предприятия могут получить субсидии, компенсирующие до 80% затрат на транспортировку промышленной продукции. При этом модель исключает ранжирование организаций и необходимость подавать документы заранее на участие в отборе.

— В последнее время стоимость логистики заметно увеличилась. Новая мера окажет ощутимую поддержку инвесторам, реализующим проекты в сфере промышленности, — отметил гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов. — На субсидию смогут рассчитывать экспортеры в пределах лимитов бюджетных средств по факту осуществленных перевозок, при этом необходима подача заявки в Российский экспортный центр.

По информации минпромторга России, на субсидии экспортерам в нынешнем году выделено 8 млрд руб. В данный момент идет донастройка действующих механизмов и подготовка к запуску новых.

Поддержка предусмотрена национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», который предполагает создание всех условий для выхода российских компаний на зарубежные рынки.

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