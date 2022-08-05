Башкирия стала одним из лидеров по внедрению стандартов поддержки экспорта

В перечень инструментов регионального экспортного стандарта входит широкий спектр мероприятий. В их числе обучение управленческих команд, разработка локальной программы развития экспорта, создание центра поддержки экспорта, а также механизмов поддержки и продвижения продукции региональных компаний за рубежом. Основная цель этих инструментов — создать комплексную систему поддержки несырьевого неэнергетического экспорта в регионах. Их внедрение — один из показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».