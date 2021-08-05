Выгоднее вклада: жители Башкирии купили в офисах Сбера облигаций на 42 млн рублей

С начала этого года жители Башкирии купили в офисах банка облигаций на 42,8 млн рублей.

Это один из самых популярных и надежных инструментов инвестирования, доступный жителям республики. Чтобы приобрести ценные бумаги, достаточно открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в офисе или мобильном приложении Сбербанка. Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка: – Облигации – это инструмент, позволяющий приумножить капитал наших клиентов. Доходность по этим ценным бумагам выше традиционных банковских вкладов. Риски минимальны, особенно если выбирать госкорпорации или компании с высокими рейтингами. Если деньги понадобятся раньше даты погашения, можно продать облигации, процентный доход при этом не потеряется. Облигации - это ценные бумаги, которые выпускают компании или государство для привлечения средств инвесторов. Каждая облигация имеет номинал, и по ней начисляется купонный доход. Купон -это гарантированная регулярная процентная выплата владельцу облигации. Размер и сроки выплаты купона клиент знает заранее — это установлено условиями выпуска облигаций. Как правило, купоны выплачиваются каждые полгода, а в день погашения выплачивается сумма номинальной стоимости облигаций плюс последний купон. Кроме того, владельцы ИИС могут получить налоговый вычет – 13% с вложенной суммы (до 52 тысяч рублей). Получить более подробную информацию можно в любом отделении Сбербанка.

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