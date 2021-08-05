Из бюджета Башкирии хотят выделить 250 миллионов рублей на создание IQ-парка в Уфе

Появление в Уфе IQ-парка «Сколково» давно обсуждают в Правительстве Башкирии. Не так давно, 23 июля, в Конгресс-холле «Торатау» обсуждали итоги работы стратегической сессии «Молодые лидеры науки и образования: стратегия борьбы за таланты в Республике Башкортостан», в ходе которого Радий Хабиров назвал первым шагом в этом направлении получение федерального статуса Евразийским научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня.