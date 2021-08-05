Из бюджета Башкирии хотят выделить 250 миллионов рублей на создание IQ-парка в Уфе

Из бюджета Башкирии хотят выделить 250 миллионов рублей на создание IQ-парка в Уфе
Из бюджета Башкирии хотят выделить 250 миллионов рублей на создание IQ-парка в Уфе
Вчера, 13:05ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: m.2gis.ru
Проект распоряжения опубликован на сайте госкомитета Башкирии по предпринимательству

Так субсидию в 250 миллионов рублей планируют предоставить Республиканскому информационно-издательскому центру «Деловая литература» на финансовое обеспечение затрат по созданию технопарка высоких технологий IQ-парк в Уфе, а еще в проекте сказано о необходимости обеспечить целевое и эффективное использование предоставляемой субсидии.

Определить источники финансирования данной субсидии предстоит Госкомитету по предпринимательству Башкирии вместе с минфином Башкирии.

Появление в Уфе IQ-парка «Сколково» давно обсуждают в Правительстве Башкирии. Не так давно, 23 июля, в Конгресс-холле «Торатау» обсуждали итоги работы стратегической сессии «Молодые лидеры науки и образования: стратегия борьбы за таланты в Республике Башкортостан», в ходе которого Радий Хабиров назвал первым шагом в этом направлении получение федерального статуса Евразийским научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня.

Глава региона назвал важным элементом этого центра IQ-парк, о финансировании которого и идет речь в проекте распоряжения. Технопарк высоких технологий со статусом регионального оператора «Сколково» расположится в ныне пустующих зданиях на улице Заки Валиди близ Башкирского государственного университета (на фото).

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