Все для торжества: В Уфе открылся первый магазин «Тантана»

Первый из 168 фирменных магазинов уже открыл свои двери для жителей Уфы в районе Нижегородка по адресу ул. Рабочая 44.

В рамках новой стратегии развития АО «Башспирт» переформатирует все свои прежние магазины. Ребрендинг коснется не только названия розничной сети производителя с башкортостанскими корнями. До конца года «Башспирт» продолжит инвестировать в открытие торговых объектов, тщательно оценивая эффективность каждой новой точки, а также расширит ассортимент товаров под собственными марками.

Фото: пресс-служба

Слово «тантана» означает «торжество». Это — народный дух, атмосфера, размах. Именно такое масштабное мероприятие «Башспирт» готовит для жителей республики 29 августа в честь ребрендинга собственной розничной сети.

В Уфимском амфитеатре пройдет народный праздник, изюминкой которого станет беспрецедентное для нашей столицы событие — фестиваль индустрии торжества. Организаторы на различных площадках с мастер-классами и лекториями покажут, как создавать незабываемые праздники. Гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа: танцевальный флешмоб, шоу баянистов, национальные песни.