Тресту БНЗС достался контракт в 1 млрд рублей на строительство жилья в Уфе
Речь идет о возведении жилых высоток в микрорайоне Затон.
Сегодня, 5 августа, стало известно, что трест «Башкортостаннефтезаводстрой» (БНЗС) получит контракт на строительство двух 26-этажных жилых домов в микрорайоне Затон в Ленинском районе Уфы. Об этом сообщил портал РБК-Уфа со ссылкой на портал госзакупок.
Будущие дома планируется построить в квартале №23 в южной части жилого района «Затон-Восточный». В домах будет по 347 квартир.
Как следует из опубликованной конкурсной документации, трест БНЗС оказался единственным участником аукциона, организованного МУП ИСК г.Уфы.
Начальная стоимость контракта – 1 млрд 32 млн рублей так и осталась без изменения. Финансировать работы будет МУП ИСК из собственных средств, без бюджетных вливаний.
Строительство первой многоэтажки должно быть завершено в августе 2021 года, а второго дома – к началу 2022-го.