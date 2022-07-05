Сбербанк и «Экодевелопмент» будут сотрудничать в строительных проектах в Уфе

Сбербанк и «Экодевелопмент» будут сотрудничать в строительных проектах в Уфе
Сбербанк и «Экодевелопмент» будут сотрудничать в строительных проектах в Уфе
Сегодня, 18:11ЭкономикаФото: Mkset.ru
В центре Уфы появится жилой комплекс премиум-класса от застройщика «Экодевелопмент», строительство которого намерен профинансировать Сбербанк.

Соглашение о партнерстве заключено на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Со стороны застройщика соглашение подписал бенефициар ООО «СЗ Экодевелопмент» Артур Шайнуров, со стороны финансового учреждения – заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин.

Комплекс расположится в районе парка им. И. Якутова, он будет возведен в формате умного дома. Для этого планируется использовать цифровые предложения от экосистемы Сбербанка, например, видеонаблюдение и автоматизацию внутренних систем. Задача этих решений – создать комфортные условия для жильцов, обеспечить безопасность пребывания в комплексе и на дворовой территории.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Строительство дома пройдет с учетом принципов ESG. При выборе материалов предпочтение будет отдаваться тем, которые отвечают требованиям экологичнности, застройщик будет рационально использовать ресурсы. «Зеленое» строительство только набирает обороты в России, а потому мы будем рады поддержать этот проект и надеемся, что он станет вкладом в развитие этого направления».

Александр Никитин, исполнительный директор ООО «СЗ Экодевелопмент»:

«Проект, задуманный нами и который мы планируем реализовать совместно со Сбербанком, требует профессиональной технической и творческой проработки, серьезных усилий и вложений. Реализуя этот яркий, узнаваемый и особенный проект, компания ставит перед собой задачи сделать его уникальным и протягивающим внимание объектом для всего города. Чтобы достичь такого уровня, мы применим новые, неповторимые архитектурные решения фасадной части и всего жилого комплекса в целом, а также обеспечим высокое качество благоустройства прилегающей территории для создания максимального комфорта. В решении этих задач нам поможет в том числе и Сбер. Я благодарю банк за готовность оказать нам поддержку».

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