Сбербанк и «Экодевелопмент» будут сотрудничать в строительных проектах в Уфе

«Проект, задуманный нами и который мы планируем реализовать совместно со Сбербанком, требует профессиональной технической и творческой проработки, серьезных усилий и вложений. Реализуя этот яркий, узнаваемый и особенный проект, компания ставит перед собой задачи сделать его уникальным и протягивающим внимание объектом для всего города. Чтобы достичь такого уровня, мы применим новые, неповторимые архитектурные решения фасадной части и всего жилого комплекса в целом, а также обеспечим высокое качество благоустройства прилегающей территории для создания максимального комфорта. В решении этих задач нам поможет в том числе и Сбер. Я благодарю банк за готовность оказать нам поддержку».