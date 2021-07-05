В Башкирии построят придорожный комплекс на трассе М-5 за 51 млн рублей

В Башкирии построят придорожный комплекс на трассе М-5 за 51 млн рублей
В Башкирии построят придорожный комплекс на трассе М-5 за 51 млн рублей
5 июля, 17:50ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: Корпорация развития РБ
В Башкирии проект компании «Башуралремстрой» в сфере придорожного сервиса включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития республики.

Проект компании предполагает строительство кафе, гостевых домов, гостиницы, шиномонтажа, торговых киосков, контейнерной АЗС, гаражных боксов и стоянок на трассе М-5 «Урал» в Иглинском районе. В него инвестируют 51 млн рублей. Придорожный комплекс создаст 25 рабочих мест.

— Для развития придорожного сервиса в республике действуют меры государственной поддержки, не имеющие аналогов в других регионах страны. Кроме того, Корпорация развития РБ оказывает содействие в подготовке бизнес-плана для проектов в сфере придорожного сервиса, претендующих на включение в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, — заявил генеральный директор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы