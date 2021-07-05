В Башкирии построят придорожный комплекс на трассе М-5 за 51 млн рублей

Проект компании предполагает строительство кафе, гостевых домов, гостиницы, шиномонтажа, торговых киосков, контейнерной АЗС, гаражных боксов и стоянок на трассе М-5 «Урал» в Иглинском районе. В него инвестируют 51 млн рублей. Придорожный комплекс создаст 25 рабочих мест.
— Для развития придорожного сервиса в республике действуют меры государственной поддержки, не имеющие аналогов в других регионах страны. Кроме того, Корпорация развития РБ оказывает содействие в подготовке бизнес-плана для проектов в сфере придорожного сервиса, претендующих на включение в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, — заявил генеральный директор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов.