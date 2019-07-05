В Санкт-Петербурге «Татнефть» выкупит сеть автозаправок

Соответствующее соглашение уже подписано. Об этом информирует RNS.

В Северной столице России «Татнефть» выкупит у Neste Marketing & Services её розничный бизнес, состоящий из 75 автозаправок и терминала. Продажа финской компанией сети заправок в Санкт-Петербурге не повлияет на ее работу в Финляндии и странах Балтии, сообщили представители «Татнефти».

Участники договора купли-продажи договорились не раскрывать его стоимость. Сделку планируют закрыть до конца текущего года. Перед этим соглашение между «Татнефтью» и Neste Marketing & Services должны одобрить российские антимонопольные органы.

По условиям отдельного договора после выкупа «Татнефтью» автозаправок Neste Marketing & Services в Санкт-Петербурге (т е в течение ближайших пяти лет) продолжат работать под брендом финской компании.