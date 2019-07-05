В Башкирии за неделю подорожал картофель и подешевели помидоры с огурцами

Цена за килограмм картофеля увеличилась на 7,7 процентов и сегодня он обходится в 30 рублей за килограмм, сообщают данные Башстата.

Подешевела на 11 процентов белокачанная капуста (до 24 рублей за один килограмм), на 9,3 процентов огурцы (до 60 рублей), помидоры на 5,6 процентов (до 81 рубля за килограмм).