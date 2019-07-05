В Башкирии за неделю подорожал картофель и подешевели помидоры с огурцами
5 июля, 11:38ЭкономикаЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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По данным Башстата, кроме картофеля, многие овощи в республике за прошедшую неделю подешевели.
Цена за килограмм картофеля увеличилась на 7,7 процентов и сегодня он обходится в 30 рублей за килограмм, сообщают данные Башстата.
Подешевела на 11 процентов белокачанная капуста (до 24 рублей за один килограмм), на 9,3 процентов огурцы (до 60 рублей), помидоры на 5,6 процентов (до 81 рубля за килограмм).
Незначительно подорожали за неделю яблоки – на 2,4 процентов, сосиски и сардельки – на 2,1 процентов, а также свинина – на 1,2 процентов.
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