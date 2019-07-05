В Башкирии на пчеловодство направят более миллиарда рублей

Башкирия до 2031 года планирует направить на развитие пчеловодства 1,101 млрд рублей, соответствующая комплексная программа на 2019–2030 годы размещена на официальном портале региональной правовой информации.

Вложениями намерены увеличить объем производства товарного меда за счет создания крупных специализированных пчеловодческих хозяйств, сохранение генотипа башкирской популяции среднерусской породы пчел, популяризация бренда «Башкирский мед».

По данным на начало 2019 года в республике в хозяйствах всех форм собственности насчитывалось 325,3 тыс. пчелиных семей, в том числе, в сельхозпредприятиях — 7,2 тыс. (2,2% от общего количества), в крестьянских хозяйствах — 30,8 тыс. (9,5%), в частном секторе — 287,3 тыс. (88,3%).

По итогам 2018 года объем производства меда составил 12,636 тыс. тонн, в том числе, 5,461 тыс. тонн товарной продукции.

Предполагается, что в результате реализации программы к 2030 году общее количество пчелиных семей в Башкирии вырастет до 460 тыс., специализированных пчеловодческих хозяйств — до 60, пасек на особо охраняемых природных территориях с 1 (в 2018 году) до 11, объем экспорта меда с 50 тонн до 500 тонн.

В перечне мероприятий программы — господдержка производителей в целях роста числа пчелосемей, возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники, меры по сохранению генотипа пчелы, научные изыскания в сфере пчеловодства и аппитерапии.