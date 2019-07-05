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«Сбербанк» увеличил чистую прибыль на 11,7%
5 июля, 16:57Экономика
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В январе-июне 2019 года чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ выросла на 11,7% - до 444,2 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
В первом полугодии текущего года чистый процентный доход финансового учреждения снизился на 0,8% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом информирует RNS.
Так за первые шесть месяцев 2019 года чистый процентный доход «Сбербанка» составил 615,1 миллиарда рублей. В январе-июне операционные расходы кредитной организации увеличилась на 8,4% Отношение расходов к доходам составило 31,6%.
В целом активы «Сбербанка» оцениваются в сумму 27,5 триллиона рублей.
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