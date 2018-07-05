Парламент Башкирии знает, как сэкономить миллиарды для «восточного выезда»

Суть предложения башкирских парламентариев заключается в том, чтобы до 1 января 2023 года была введена отсрочка применения ограничений налогового законодательства, установленных в ноябре 2017.

В них идет речь о праве вычета НДС на товары, работы или услуги, приобретенные за счет бюджетных средств, для организаций-концессионеров, реализующих проекты по строительству (реконструкции) автодорог (участков автодорог и (или) искусственных дорожных сооружений) за счет бюджетных инвестиций, полученных из бюджетов субъектов РФ на основании концессионных соглашений, заключенных до 1 января 2018 года.

– Принятый в конце прошлого года федеральный закон по внесению изменений в Налоговый кодекс создает определенные сложности с реализацией инвестиционных проектов в сфере дорожного строительства, - пояснил спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. - Если говорить конкретно о нашей республике, то это в первую очередь масштабный инвестиционный проект на условиях концессии по созданию нового выезда из Уфы на дорогу федерального значения М-5 «Урал» – так называемый восточный выезд. Проект предусматривает строительство автодорожного тоннеля, моста через реку Уфу и автомобильной дороги общей протяженностью около 18 километров.

Напомним, концессионное соглашение по данному проекту было заключено 1 июня 2017 года. Общий объем финансирования строительства достиг 34 миллиарда рублей в течение 2018–2021 годов. Финансовая модель проекта предусматривает выплату капитального гранта в 24,5 миллиарда рублей из бюджета республики концессионеру в виде бюджетных инвестиций. Ранее такая форма финансирования позволяла концессионеру предъявлять к вычету входящий НДС на сумму товаров, работ и услуг, оплаченных в том числе за счет средств капитального гранта. Это соответствовало действовавшей на тот момент редакции Налогового кодекса.

Однако после внесения изменений в конце 2017 года был введен прямой запрет на вычет НДС, уплаченного покупателями на товары (работы, услуги), за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций. По этой причине дефицит средств у концессионера образуется составил 3,75 миллиарда рублей, которые необходимы для завершения строительства..