Сбербанк обслуживает более 25 000 организаций Башкирии в рамках зарплатного проекта

В рамках зарплатного проекта Сбербанк обслуживает более 25 000 организаций Башкирии. С начала года банк выдал более 45 000 новых зарплатных карт жителям республики.

«Пользователями зарплатного проекта стали предприятия малого, среднего и крупного бизнеса, школы, университеты, крупные предприятия, а также государственные и муниципальные учреждения", - отметил Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.

Компании, заключившие договор на зарплатное обслуживание, получают возможность управления и контроля зачислений в Сбербанк Бизнес Онлайн, поддержку персонального менеджера, возможность загрузки реестров в 1С, и др.

Сотрудники, получающие зарплату на карту Сбербанка, имеют выгодные условия по кредитам, ипотеке и вкладам, повышенные бонусы СПАСИБО (до 20% от суммы покупки от партнёров и до 0,5% от Сбербанка). У банка обширная сеть устройств самообслуживания, что значительно упрощает процедуру снятия наличных денежных средств. Кроме того, совершить большинство банковских операций можно круглосуточно с помощью удобного приложения Сбербанк Онлайн без посещения офисов банка.