В Башкирии на торги выставили Янаульскую городскую типографию

Аукцион пройдет в июле.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии назначило на 14 июля торги по продаже 100% ООО «Янаульская городская типография», следует из сообщения на официальном сайте ведомства. Торговаться начнут с 3,09 млн руб.

На предыдущие торги в октябре прошлого года и в марте этого года заявок на покупку типографии не было.

Предприятие занимается печатанием газет, полиграфической деятельностью и т.д. На нем трудятся 9 человек. Уставный капитал компании 2,5 млн руб.

В собственности у предприятия находятся объекты недвижимости, общей площадью 494,4 кв.м, в том числе типография с пристроем, склад, гараж и т.д., расположенные в Янауле по улице Азина, 31. Площадь земельного участка под объектами недвижимости общества 1555 кв.м

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