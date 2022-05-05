В Госдуме допустили снижение льготной ипотеки до 7%

Она отметила, что снижение льготной ипотеки до 9% стало хорошим знаком и для бизнеса, и для населения. При этом, по ее мнению, для достижения показателей нацпроектов по жилью необходимо восстановить льготную ставку как минимум на уровне 7% — для этого будут «прилагать усилия» заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и строительная отрасль. Кроме того, Светлана Разворотнева уточнила, что ипотека в марте «сильно просела» и рекордные темпы 2021 года могут уже не повториться.