Экономист Переславский прогнозирует снижение цен на электронику при укреплении рубля

Эксперт департамента экономических исследований CMS Institute Николай Переславский дал журналистам интервью, в котором опроверг информацию о ценах, застывших на том уровне, который наблюдался во время обвала национальной валюты России.

Прежде всего, это строительная техника, отделочные материалы, автозапчасти, ряд лекарственных препаратов, а также сетевое оборудование и комплектующие для компьютеров, пишет RT. По словам Переславского, по мере укрепления рубля отдельные позиции даже подешевели. В пример эксперт привел смартфоны. Что касается цен на обозримую перспективу, то они будут зависеть от отладки параллельного импорта. Экономист пояснил: если продукция будет ввозиться по так называемым «серым» схемам, то дисконт к нынешним расценкам может достичь 30 процентов. Динамику цен на отечественном рынке электроники ранее прокомментировал бренд-менеджер Digma Илья Петров. Он отметил, что по состоянию на начало апреля ситуация в целом стабилизировалась: по информации «Ситилинка», цены упали до 20 процентов, и, похоже, такая тенденция сохранится. В ближайшее время рынок будет зависеть от следующих ключевых факторов: дефицит компонентов и определенные сложности в логистике. Первую проблему решают параллельный импорт и собственные разработчики с поставщиками, а вторую — диверсификация и интенсификация транспортных путей.

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