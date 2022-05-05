Экономист Переславский прогнозирует снижение цен на электронику при укреплении рубля

Экономист Переславский прогнозирует снижение цен на электронику при укреплении рубля

Экономист Переславский прогнозирует снижение цен на электронику при укреплении рубля

Вчера, 21:37
Экономика
Фото: Медиахолдинг1Mi
Эксперт департамента экономических исследований CMS Institute Николай Переславский дал журналистам интервью, в котором опроверг информацию о ценах, застывших на том уровне, который наблюдался во время обвала национальной валюты России.

Прежде всего, это строительная техника, отделочные материалы, автозапчасти, ряд лекарственных препаратов, а также сетевое оборудование и комплектующие для компьютеров, пишет RT.

По словам Переславского, по мере укрепления рубля отдельные позиции даже подешевели. В пример эксперт привел смартфоны. Что касается цен на обозримую перспективу, то они будут зависеть от отладки параллельного импорта. Экономист пояснил: если продукция будет ввозиться по так называемым «серым» схемам, то дисконт к нынешним расценкам может достичь 30 процентов.

Динамику цен на отечественном рынке электроники ранее прокомментировал бренд-менеджер Digma Илья Петров. Он отметил, что по состоянию на начало апреля ситуация в целом стабилизировалась: по информации «Ситилинка», цены упали до 20 процентов, и, похоже, такая тенденция сохранится.

В ближайшее время рынок будет зависеть от следующих ключевых факторов: дефицит компонентов и определенные сложности в логистике. Первую проблему решают параллельный импорт и собственные разработчики с поставщиками, а вторую — диверсификация и интенсификация транспортных путей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы