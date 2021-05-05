В Башкирии появится завод по переработке биологических отходов за 2 млрд рублей

АО «Русские Протеины Уфа» направит 2 миллиарда рублей на строительство завода по переработке биологических отходов. Предприятие появится на территории ТОСЭР «Кумертау» в Башкирии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Премьер-министр Андрей Назаров отметил, что проект очень важен для Башкирии. Предприятие способствует переходу на новый современный способ утилизации биологических отходов, что снизит вредное воздействие на окружающую среду. Также строительство такого завода позволит сократить издержки при производстве мясной продукции не только республиканских производителей, но и соседних регионов за счет снижения стоимости утилизации отходов, отметил Назаров. Общая площадь завода составил 90,6 тысяч квадратных метра. Основными потребителями кормовой муки и животных жиров будут комбикормовые заводы, птицефабрики, свиноводческие комплексы, комбинаты хлебопродуктов, предприятия консервной промышленности, мыловаренные и парфюмерно-косметические предприятия, зверосовхозы, предприятия по производству кормов для домашних животных. На предприятии появится более 100 новых рабочих мест. Проект планируют реализовать в течение 2021–2030 годов.

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