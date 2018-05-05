В России начнут маркировать табак, духи и фотокамеры

Единый цифровой каталог товаров будут внедрять на производстве и на объектах торговли.
С января 2019 года вводится маркировка табачной продукции, духов, шин и покрышек, трикотажной одежды, пальто, обувных товаров, фотокамер и разнообразного белья, сообщают «Новые известия».
Одобренный правительством механизм маркировки подразумевает, что каждой товарной единице присвоят код с криптографией Data Matrix, по которому товар будет заноситься для хранения в Единый национальный каталог маркировки. То есть система будет следить за каждой единицей товара и запоминать все произведенные с ней операции с момента нанесения метки на конвейере до продажи с кассы магазина конечному потребителю.
В правительстве нововведение объясняют попыткой снизить оборот контрафактной продукции в РФ.
Президент Владимир Путин поддержал идею создания единого оператора системы цифровой маркировки товаров в России на базе ООО «Оператор-ЦРПТ» - «дочки» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Подробнее о едином операторе, освоении бюджета и возможных дополнительных тратах у мелкого и среднего бизнеса, вы можете прочитать в материале "Новых известий".