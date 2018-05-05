В России начнут маркировать табак, духи и фотокамеры

Одобренный правительством механизм маркировки подразумевает, что каждой товарной единице присвоят код с криптографией Data Matrix, по которому товар будет заноситься для хранения в Единый национальный каталог маркировки. То есть система будет следить за каждой единицей товара и запоминать все произведенные с ней операции с момента нанесения метки на конвейере до продажи с кассы магазина конечному потребителю.