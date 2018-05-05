Торговые сети выживают с рынка местных производителей – Рустэм Хамитов

Рустэм Хамитов совершил рабочую поезду в Миякинский район, где обсудил перспективы развития территории с предпринимателями и руководством муниципалитета, сообщили в пресс-службе главы республики.

Генеральный директор Миякинской рыбной компании Равиль Муратшин рассказал о том, как трудно представить продукцию на рынке крупных торговых сетей. Рустэм Хамитов согласился, что данная проблема есть и в Башкирии, и в стране в целом.

С одной стороны, руководители этих сетей говорят о том, что готовы принимать нашу продукцию, выделяют специальные места, но наши поставщики якобы не могут обеспечить необходимое качество и ритмичность поставок,заявил глава республики

Он также отметил, что крупные торговые сети выживают с рынка местных производителей, а маленькие магазины закрываются. После встречи с предпринимателями Рустэм Хамитов заехал в магазин одной из крупных федеральных сетей, на прилавках которого местной продукции практически не было.