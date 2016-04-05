В Уфе на проспекте Салавата Юлаева могут снять «зимнее» ограничение скорости

В столице Башкирии в скором времени могу снять ограничение скорости на проспекте Салавата Юлаева. Уфимский мэр Ирек Ялалов поручил своим подчиненным проверить, позволяет ли ситуация на дороге вернуть ограничение скорости до 60 км/ч. В январе из-за снежных заносов и наледи был введен «зимний» режим ограничения скорости до 40 км/ч. Планируется, что он будет сохранен только на тех участках проспекта, где все еще есть колеи.