В Башкирии детей кормили вместо говяжьих сосисок изделиями из куриной кожи

Накануне, 4 марта, вечером, в Инстаграме на странице предпринимателя Альберта Мухамедьярова появился призыв к родителям школьников объединиться и общими усилиями контролировать питание детей в школах и детсадах.

Чтобы не быть голословным, Альберт Мухамедьяров опубликовал сканы его переписки с руководством регионального управления Роспотребнадзора.

Оказывается, еще в конце прошлого года Мухамедьяров обратился в ведомство с жалобой на качество сосисок и сарделек, которые производит и реализует в виде детского питания в детские сады, школы и больницы компания «Уфимские колбасы». Предприниматель потребовал провести проверку качества работы данной компании.

Поводом для его обращения стала информация из открытых источников, из которой следовало, что, как минимум, в пяти видах колбасных изделий, производимых компанией «Уфимские колбасы», содержатся куриная кожа, куриный фарш, а также бескостная мороженая буйволятина, поставляемая в Россию из Южной Америки. Между тем, сардельки и сосиски выпускаемые этим предприятием под маркой «Молочные», как выяснилось, поставляются в детские сады, школы и больницы для питания детей, в то время, как ГОСТ 31498-2012 категорически запрещает использовать в колбасной продукции, предназначенной для детского питания, мясо механической обвалки и жилованное мясо, как и сырье после повторной заморозки.

Как следует из опубликованной Альбертом Мухамедьяровым переписки, в Роспотребнадзоре к его сигналу прислушались и провели внеплановую проверку в компании «Уфимские колбасы». Специалистами надзорной организации были отобраны образы продукции для проведения экспертизы, подвтердившей, что они изготовлены из куриного мяса механической обвалки (проще говоря, куриной кожи и прочих отходов). О буйволятине в результатах анализов не сказано. Возможно, она присутствует в другой продукции компании «Уфимкие колбасы».

В официальном ответе Управления Роспотребнадзора, уточняется, что поставки данной продукции компанией «Уфимские колбасы « осуществлялись в образовательные учреждения городов Салават и Кумертау, а также в детский пульмонологический санаторий, межрайонный центр «Семья», а также в Республиканский противотуберкулезный диспансер и Туймазинскую ЦРБ.

В ответе уточняется, что данное нарушение возбуждены шесть административных дел в отношении пяти юридических лиц и одного ответственного должностного лица. Выданы предписания об устранении нарушений.

Примечательно, что в январе глава региона Радий Хабиров на одном из заседаний правительства республики сообщил о выявленных фактах использования импортного замороженного мяса в детском питании, не назвав тогда конкретного виновника. Судя по всему, имелся в виду именно этот случай, который только теперь обнародовал Альберт Мухамедьяров.

После этого Радий Хабиров в своих выступлениях еще несколько раз делал акцент на недопустимости использования некачественной продукции в детском питании.

Как напомнили в своих комментариях пользователи соцсетей, Альберт Мухамедьяров в прошлом году также упоминался в связи с поставкой продукции сомнительного качества в школы, речь тогда шла о непрожаренных котлетах. Однако проверка не подтвердила обоснованность жалоб.

С именем Альберта Мухамедьярова связывают также еще один громкий скандал, когда весной этого года магазин-кафе Альберта Мухамедьярова, реализующий фермерскую продукцию республиканских производителей, был временно закрыт по решению сотрудницы Роспотребнадзора по РБ, которая провела внеплановую проверку заведения. Через несколько дней после разбирательства в ведомстве сотрудница совершила самоубийство и была найдена мертвой. Мотивы самоубийства остались неясными.