Пути отходов: регоператор «Эко-сити» накопил обширный опыт обращения с ТКО в Башкирии

Безусловным конкурентным преимуществом компании «Эко-сити» является то, что ее специалисты вникли в особенности процессов сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) задолго до того, как они стали общероссийским трендом.

Компания осваивает данное направление деятельности с 2013 года с применением современных инновационных технологий. Когда многие предприниматели только задумывались об организации такого рода бизнеса, «Эко-сити» уже активно осваивало данную сферу.

Так, еще до начала массовой мусорной реформы, мусоросортировочный комплекс «Эко-сити» не раз показывали по центральному телевидению. Например, в 2018 году жители всех регионов страны увидели, как на мусоросортировочном предприятии «Эко-сити» прошли съемки одного из эпизодов программы «Секретный миллионер» телеканала «Пятница».

Нет ничего удивительного в том, что когда заходит разговор о данном виде бизнеса в Башкирии, упоминаются, в первую очередь, объекты РО «Эко-сити» — будь то полигон ТКО, мусоросортировочный комплекс, цех компостирования или другие предприятия холдинга.

Деятельность компании «Эко-сити» организована таким образом, что охватывает практически все стороны этого актуального процесса. Вопросы, связанные с обращением с ТКО, возникают у населения каждый день. Получить ответы на них мы сможем при помощи специалистов РО «Эко-сити».

Как работает регоператор?

С прошлого года компания «Эко-сити» была выбрана министерством природопользования и экологии РБ на конкурсной основе в качестве регионального оператора (РО) и отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами в зоне № 3.

Основные требования, выдвигаемые к региональному оператору, — это надежность, большой опыт и развитая материально-техническая база. «Эко-сити» полностью отвечает данным критериям.

Подведомственная ему территория — зона № 3 — на сегодняшний день является самой большой по площади в республике. Она охватывает 22 муниципальных образования: четыре города — Стерлитамак, Салават, Сибай, Кумертау и 18 районов, среди которых Абзелиловский, Аургазинский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский, Зианчуринский, Зилаирский, Ишимбайский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Учалинский, Фёдоровский, Хайбуллинский.

Общая площадь обслуживаемой территории — 69 399,72 кв. км, кстати, это почти соответствует площади, занимаемой одной Грузией или двумя Молдавиями.

На обслуживаемой «Эко-сити» территории проживают 1 млн 316 тысяч 828 человек в 1515 населенных пунктах. Там действуют семь полигонов ТКО, внесённых в Госреестр объектов размещения отходов, и шесть мусоросортировочных комплексов.

Чтобы четко организовать работу, регоператор «Эко-Сити» заключил соглашения о взаимодействии со всеми муниципальными образованиями зоны № 3, а также подписал договоры с 36 транспортными организациями.

Как проводятся сбор и обработка отходов?

На большинстве мусоровозов транспортных компаний, с которыми сотрудничает «Эко-Сити», установлена система отслеживания ГЛОНАСС, благодаря чему регоператор может контролировать маршруты движения машин, а, значит, они гарантированно доедут до полигонов.

Многие обыватели задавались не раз вопросом: для чего нужен раздельный сбор мусора? У профессионалов есть четкий ответ на данный вопрос: это необходимо делать по целому ряду причин. Во-первых, чтобы предотвратить смешение разных видов отходов и загрязнения природы. Во-вторых, чтобы дать отходам «вторую жизнь» после переработки.

Мусор из населенных пунктов доставляется на специализированные полигоны, сортировочные станции.

В зоне ответственности регионального оператора «Эко-Сити» функционируют 6 сортировочных линий, на которых отбирается вторичное сырье для дальнейшей переработки на предприятиях республики и других регионов. Это позволяет не допустить попадания на полигоны полезных фракций, которые могут быть использованы вторично.

Какие новые идеи переработки отходов берет на вооружение регоператор?

РО «Эко-сити» стало одним из первых предприятий в регионе, которое приняло решение о производстве альтернативного RDF-топлива из отходов.

Совместная реализация двух проектов — сортировки, компостирования в Ишимбае и производства RDF-топлива в Стерлитамаке — поспособствуют построению замкнутого цикла утилизации ТКО: от сбора до переработки и выпуска готовой продукции. Отобранные на первом этапе органические отходы будут переработаны в технический грунт, пригодный для рекультивации свалок, полигонов. «Хвосты», оставшиеся после отделения пластика, стекла, бумаги и других полезных фракций, получат вторую жизнь в виде альтернативного топлива. На RDF-топливе уже работает ряд предприятий, производящих цемент, гипс и другие строительные материалы. Высокие температуры, используемые ими, позволяют сжигать такое топливо без ущерба для окружающей среды.

Какую пользу имеет экотехнопарк?

Эксперты не без оснований называют экотехнопарки новой отраслью промышленности, поскольку это, по сути, промышленный, научный, образовательный и логистический кластер. Его главная задача — максимальное использование ресурсов с получением конечных продуктов.

В экотехнопарке РО «Эко-сити» предусмотрены мусоросортировочный комплекс и полигон, созданные по концессионному соглашению, а также цех компостирования. Эти объекты обеспечат полный технологический цикл: обработку, утилизацию и обезвреживание мусора. В частности, на его территории возможна организация переработки ПЭТ.

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию объекта запланированы до конца 2020 года.

Каких инвестиций требует создание инфраструктуры обращения с ТКО?

РО «Эко-сити» за все время своей работы вложил в виде инвестиций свыше 1 млрд рублей в развитие своего производства и формирование инфраструктуры обращения с ТКО. Из них 840 млн рублей было вложено в строительство комплексов по сортировке и захоронению ТКО, в том числе порядка 600 млн рублей — в Ишимбайском районе. На 370 млн рублей приобретена специализированная техника. При этом было создано 530 рабочих мест.

В целом до 2025 года РО «Эко-сити» планирует инвестировать в расширение производства еще 2 млрд 185 млн 700 тысяч рублей.

В планах РО «Эко-сити» — строительство мусороперегрузочных станций, установка современных контейнеров, уменьшение объёма размещения отходов на полигонах и увеличение доли извлечения полезных фракций. Запланировано также строительство нескольких мусоросортировочных комплексов, включая комплексы с компостированием в Баймакском и Ишимбайском районах и вторую очередь полигона с производством RDF-топлива в Стерлитамаке, а также комплекс по сортировке и размещению ТКО в Мелеузовском районе и селе Старосубхангулово и сортировочные станции с перегрузочным пунктом в городах Сибай и Кумертау.

Предполагается, что за счет этого добавится еще, как минимум, 519 рабочих мест.