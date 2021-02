Дочка ГК «Таврос» получит участок под завод в Благовещенске без проведения торгов

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о выделении земельного участка в аренду ООО «Таврос ЭкоПульс». Документ датируется 3 февраля 2021 года.

Площадь участка составляет 233,5 тысячи квадратных метров. На данной территории расположится завод по хранению, первичной и глубокой обработке желтого гороха. Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии должно заключить с компанией договор аренды. Контроль за исполнение роспоряжения возложен на администрацию главы республики. По данным системы «СПАРК», ООО «Таврос ЭкоПульс» зарегистрирована 25 мая 2020 года. Компания занимается производством крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Учредитель компании — УК «Таврос». Генеральным директором является Павел Авдонин. Напомним, УК «Таврос» контролирует деятельность «Раевского мясокомбината «Альшей-мясо», «Башкир-молоко», «Таврос», «Тавросинвест», «Уральскую мясную компанию», «Уральский бекон» и другие. Ранее группа компаний получила земельные участки вблизи Белебея для строительства мясоперерабатывающего комплекса мощность забоя до 240 голов в час, производству до 200 тонн мяса 100 тонн колбасных изделий в сутки. Отметим, что проекты «Тавроса» ни раз вызывали критику и протесты местных жителей. Например, в 2016 году жители нескольких деревень Бурзянского района выступили против строительства свинокомплекса. В начале 2019 года из-за той же проблемы протестовали жители Давлекановского района. В августе 2019 года стало известно о противостоянии администрации Белебеевского района и местных жителей из-за строительства свинокомплекса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter